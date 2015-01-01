"Врезали оркам по полной, сепары плачут". Силы АТО дали боевикам жесткую ответку под Авдеевкой

Волонтеры рассказали о жестком обстреле промзоны.

Работает украинская артиллери Facebook Дмитрия Муравского

В среду, 11 января, поздно вечером боевики ДНР несколько часов из тяжелого оружия обстреливали позиции сил АТО в, после чего украинские военные нанесли ответный удар — террористы понесли потери.

Об этом сообщают украинские волонтеры и бойцы сил АТО на своих страницах в соцсети.

"Сейчас боевики открыли огонь по промзоне (Авдеевка). Работают террористы из 120мм и 152мм орудий. Стрелковое и гранатометы не прекращается. Жесткий обстрел начался час назад, наши пока молчат в ответ. Огонь ведут из Макеевки и Ясиноватой", — сообщал координатор проекта "Стоп террор" Семен Кабакаев на своей странице в Facebook.

Украинская волонтер-разведчик, позывной "Сова" тоже сообщала: "Мы видим жесткий артобстрел. Причем именно с тяжелой крупнокалиберной артиллерии. Да, кроме минометов, и гаубицы и САУшки херачили. Жестко! ... И кстати, да, пришлось ответить..."наступлению". Короче, молодцы арта! Сепары плачут".

"Подразделения ВСУ были вынуждены открыть ответный огонь в сторону огневых позиций противника. В течении 30 минут боевики разбежались с позиций, у них есть потери, уточняем", — чуть позже добавил Кабакаев.

О результатах ответного удара сил АТО рассказал Мирослав Гай, волонтер, журналист, бывший участник АТО и командир взвода в оперативном резерве 95-й ДШБ.

По данным волонтера Оксаны Быковой, днем ранее (10 января) боевики уже потеряли убитыми 9 человек, но продолжали атаковать украинских военных и несли потери.

"Пошел замес... Вчера девятеро получили почётные чёрные пакеты, остальным, видать завидно...Нашим удачи и помолитесь, кто верит. Оркам от души табличек с цифирями", — пишет Быкова на своей странице в Facebook.

Доброволец "Правого сектора" Владимир Регеша, командир подразделения разведки с позывним "Санта", тоже прокомментировал бой в Авдеевке.

"Народ, все гут! Нормальный рабочий процесс. Мальчики сразу вытерли сопли и достойно наваляли дебилам. А надо будет, наваляют еще", — написал "Санта" у себя в Facebook.

Ранее "Главред" сообщал, что 11 января боевики более 60 раз обстреливали позиции сил АТО. На Донецком направлении из 120- и 82-мм минометов обстреливали позиции украинских воинов в районе Авдеевки, Зайцево, Новгородского и Троицкого. Из гранатометов и стрелкового оружия атаковали Авдеевку, Майорск, Новоселовку Вторую, Железное, Верхнеторецкое и Зайцево.