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"Все свое - вожу с собой". Ким Чен Ын приехал с личным унитазом на саммит с Трампом

Сегодня, 20:42

"В Тулу - со своим самоваром, а в Сингапур - со своим унитазом".

Трамп и Ким
Трамп и Ким Чен Ын Reuters
Окружение северокорейского диктатора Ким Чен Ына привезло для него на саммит с президентом США Дональдом Трампом в Сингапур личный унитаз.

Соответствующее сообщение опубликовал портал The Hill. Кроме того, северокорейская делегация привезла груз еды и бронированный лимузин. Персональный унитаз был доставлен на сингапурский саммит на самолете "Ил-76".

По информации журналистов, такая предосторожность была призвана не допустить ситуацию, когда "иностранная разведка смогла бы получить доступ к исследованию отходов жизнедеятельности новой звезды, блистательного товарища и гения среди гениев КНДР"

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ким Чен Ын прокомментировал встречу с Трампом.

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Теги:  
Ким Чен Ын, Дональд Трамп, Сингапур, унитаз, саммит
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