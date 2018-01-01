"Все свое - вожу с собой". Ким Чен Ын приехал с личным унитазом на саммит с Трампом

"В Тулу - со своим самоваром, а в Сингапур - со своим унитазом".

Трамп и Ким Чен Ын Reuters

Соответствующее сообщение опубликовал портал The Hill. Кроме того, северокорейская делегация привезла груз еды и бронированный лимузин. Персональный унитаз был доставлен на сингапурский саммит на самолете "Ил-76".

По информации журналистов, такая предосторожность была призвана не допустить ситуацию, когда "иностранная разведка смогла бы получить доступ к исследованию отходов жизнедеятельности новой звезды, блистательного товарища и гения среди гениев КНДР"

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ким Чен Ын прокомментировал встречу с Трампом.

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