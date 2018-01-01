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"Все включено". СМИ сообщили, что в Турции туристов поили алкоголем с мочой

Сегодня, 05:15

Вероятно, не один отдыхающий удивлялся, отчего виски и водка приобрели столь необычный вкус.

алкоголь
Фото: Instagram/agent27ru
В Турции правоохранители в рамках спецоперации, обнаружили множество емкостей с контрафактными крепкими спиртными напитками (виски и водкой).

Такую информацию опубликовали представители "Ассоциации туроператоров России". Спецоперация проводилась в городе Мармарис (область Мугла). По предварительной версии событий, контрафактное спиртное поставляли из Измира и Мерсина в гостиницы, бары и ночные клубы Мармариса.

Как сообщает портал Tourexpi, во время химического исследования изъятого алкоголя в нем были обнаружены примеси человеческой мочи. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Швеции женщинам предложили мочиться на журнал ради скидки.

 

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Теги:  
Турция, моча, туристы, алкоголь, правоохранители
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