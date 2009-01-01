Вшивые "морпехи" ДНР терроризируют поселок у моря: отжимают имущество, ловят мирных жителей

Жители недовольны ростом числа нарушений общественного порядка со стороны оккупантов.

"Морпехи" ДНР vk.com/dnrmakeevka

После того, как стало известно, что в 9-м отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1 АК, "морпехи" ДНР снова отличились.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины на странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, в районах расположения отдельных подразделений 9-го полка "морской пехоты" введен карантин из-за увеличения случаев инфекционных заболеваний среди личного состава.

Кроме того, передислокация подразделений полка в поселок Седово Новоазовского района вызвала возмущение местных жителей, которые недовольны ростом количества нарушений российскими военнослужащими общественного порядка, незаконного присвоения ими имущества и задержаниями гражданских лиц под надуманными предлогами, добавили в ГУР МОУ.

Напомним, на днях "морпехи" ДНР устроили разборки — один погиб, второй тяжело ранен.