Встреча Ким Чен Ына с Трампом грозит сорваться: стороны не могут решить – кому платить за гостиницу

Также неясным остается и то, как именно Ким Чен Ын доберется до Сингапура.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня, и уточнил место встречи: главы государств обсудят интересующие их вопросы в Сингапуре.

Но тут возникли сложности материального характера: организаторы встречи не могут решить, кто должен оплатить отель для лидера КНДР, пишет "Медуза" со ссылкой на The Washington Post.

Номер в отеле Fullerton стоит более 6 тысяч долларов за ночь. И КНДР настаивает, что оплачивать его должно какое-нибудь другое государство. Штаты готовы пойти на этот шаг, но бояться, что подобное предложение воспримут как оскорбление. Кроме того, на это потребуется разрешение американского Минфина, так как оплата отеля для главы Северной Кореи нарушит санкционный режим.

Еще один вариант: Сингапур может оплатить проживание Ким Чен Ына. Глава Минобороны Сингапура Нг Энг Хен уже заверил, что его страна готова взять часть расходов на организацию саммита на себя.

Каково будет окончательное решение – пока неясно.

Также неясным остается и то, как именно Ким Чен Ын доберется до Сингапура. По данным издания, КНДР использует устаревшие самолеты, которые не могут преодолеть расстояние до Сингапура (это более 4500 километров). Так что Киму придется или же сделать остановку в Китае, или же воспользоваться чужим воздушным транспортом.

Напомним, Дональд Трамп писал, что встретится с лидером Северной Кореи для обеспечения мирного будущего всей планеты.

Позже Дональд отменил переговоры. Потом американский лидер сообщил, что делегация США прибыла в КНДР, чтобы договориться о встрече на высшем уровне между им и северокорейским лидером.

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