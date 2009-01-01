Вступление в НАТО поддерживают 72% украинцев — опрос

На референдум о вступлении страны в НАТО готовы прийти 62% украинцев.

Большинство украинцев выступает за вступление Украины в НАТО

По данным исследования Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы", за вступление Украины в НАТО высказались 72% украинцев, пишет РБК-Украина.

Согласно опросу, в референдуме по вопросу вступления в альянс приняли бы участие 62% украинцев, 72% из которых отдали бы свой голос "за".

44% респондентов считают вступление Украины в НАТО лучшим вариантом гарантирования безопасности страны.

Этот вариант стал самым популярным среди опрошенных. Социологи отметили, что в 2014 года был зафиксирован заметный рост сторонников вступления Украины в НАТО.

Напомним, в октябре 2016 года вступление в НАТО поддержали бы 39,2% украинцев.