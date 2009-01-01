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ВСУ "поздравили" боевиков с днем советской армии — 8 уничтожены под Зайцево

Сегодня, 07:37

Об этом сообщает пособник террористов пророссийский журналист Сапонков.

Боевики, икона, крест
vk.com/strelkov_info
23 февраля в Зайцево Донецкой области в зоне проведения АТО украинские военные ликвидировали 8 оккупантов. 

Об этом журналист Юрий Бутусов со ссылкой на пособника террористов, пророссийского корреспондента Романа Сапонкова сообщил в Facebook.

"Вооруженные силы Украины хорошо отметили 23 февраля в Зайцево, сообщают очевидцы со стороны противника", — написал он.

По информации Сапонкова, "был сильный бой. Не всех убитых вытащили с позиций" 

Напомним, 23 февраля под Донецком бойцы АТО уничтожили вражескую БМП.

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Бутусов, журналист, Сапонков, боевики, гибель, жертвы, Зайцево
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