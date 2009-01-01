ВСУ "поздравили" боевиков с днем советской армии — 8 уничтожены под Зайцево

Об этом сообщает пособник террористов пророссийский журналист Сапонков.
в зоне проведения АТО украинские военные ликвидировали 8 оккупантов.
Об этом журналист Юрий Бутусов со ссылкой на пособника террористов, пророссийского корреспондента Романа Сапонкова сообщил в Facebook.
"Вооруженные силы Украины хорошо отметили 23 февраля в Зайцево, сообщают очевидцы со стороны противника", — написал он.
По информации Сапонкова, "был сильный бой. Не всех убитых вытащили с позиций"
Напомним, 23 февраля под Донецком бойцы АТО уничтожили вражескую БМП.