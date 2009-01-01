"Вы реально гоните". Сеть возмутили слова мэра Чернигова о количестве детей у украинцев

Один из пользователей призвал чиновника вернуться на землю.

Дети, иллюстрация УНИАН

Интернет-пользователей возмутило заявление мэра Чернигова, что граждане Украины, которые

Свои комментарии они разместили под его постом в Facebook.

В частности, Alexander Stets написал — "Владислав, вы реально гоните". "Кто ты такой чтобы указывать сколько и кому детей иметь?", — отметил он.

По словам юзера Alexandr Makarenko, "попробуй прокорми трех детей за 5 тыс. зарплаты (мэр, вернись на землю)".

Напомним, в конце июня в Сети потроллили главного редактора сайта "Страна.ua" Игоря Гужву после того, как появилась информация об обыске в интернет-издании, обвинении журналиста в вымогательстве и его задержании.