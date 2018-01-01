"Вы за**али меня": Газзаев сорвался на мат из-за усов Грудинина

В 2005 году сам Газзаев давал аналогичное обещание – избавиться от усов, если ЦСКА выйдет в финал Кубка УЕФА.

Газзаев послал журналиста. К Грудинину. Официальный сайт "Динамо"

Экс-тренер ЦСКА и сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев неадекватно отреагировал на просьбу прокомментировать обещаниесбрить усы.

"Вы за**али меня. Это старая история. Тема закрыта. У Грудинина спрашивайте", — цитирует Газзаева "Говорит Москва".

Как известно, Грудинин пообещал журналисту Юрию Дудю, что готов сбрить усы, если не наберет 15% голосов на выборах президента РФ. В итоге он не добрался до этой цифры, однако с выполнением обещания явно не торопится, выставив новое условие: Дудь в ответ должен назвать прошедшие выборы честными.

Стоит обратить внимание, что в 2005 году сам Газзаев давал аналогичное обещание – избавиться от усов, если ЦСКА выйдет в финал Кубка УЕФА. Команда турнир выиграла, а вот Газзаев усы сбривать не стал. Тогда он оправдался тем, что обещание было шуткой в беседе с журналистами.