"Выгнали из борделя за разврат". Французский сериал провалился из-за постоянных сцен обнаженки и секса

Оказалось, что и "клубничкой" нынешних телезрителей можно перекормить очень даже запросто.
Как сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на собственные источники, главной причиной провала, скорее всего, стало обилие однообразных сцен секса, быстро наскучивших зрителям.
Одновременно с французскими, упали рейтинги сериала и в Великобритании, где "Версаль" показывал телеканал BBC2. Сейчас в Соединенном Королевстве сериал смотрит не более миллиона зрителей.
К слову, премьера сериала состоялась в 2015 году. Всего создатели успели отснять три сезона. Главную роль Людовика XIV сыграл Джордж Благден.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети появился трейлер готического фэнтези-сериала о конце света.