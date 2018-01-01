"Выгнали из борделя за разврат". Французский сериал провалился из-за постоянных сцен обнаженки и секса

Оказалось, что и "клубничкой" нынешних телезрителей можно перекормить очень даже запросто.

Кадр из сериала "Версаль" toutelatele.com

Французский канал Canal+ отказался продолжать работу над историческом сериалом "Версаль", посвященным королю Францию Людовику XIV (Королю-Солнце) − из-за низких рейтингов.

Как сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на собственные источники, главной причиной провала, скорее всего, стало обилие однообразных сцен секса, быстро наскучивших зрителям.

Одновременно с французскими, упали рейтинги сериала и в Великобритании, где "Версаль" показывал телеканал BBC2. Сейчас в Соединенном Королевстве сериал смотрит не более миллиона зрителей.

К слову, премьера сериала состоялась в 2015 году. Всего создатели успели отснять три сезона. Главную роль Людовика XIV сыграл Джордж Благден.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети появился трейлер готического фэнтези-сериала о конце света.