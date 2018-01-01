Выходные в мае-2018 в Украине: когда и как отдыхаем

"Главред" выяснил, как украинцы отдыхают в следующем месяце.

Парад на 9 Мая в Киеве. Facebook Петра Порошенко

Причем отдыхать украинцы начнут еще в апреле. В частности, банки не будут работать с 28 апреля по 1 мая, а также 9, 27 и 28 мая. Кроме того, все госучреждения сократят на один час рабочие смены в предпраздничные дни – 5 мая (перенос с 30 апреля) и 8 мая.

Выходные в мае на 1 Мая в Украине

Отдыхать украинцы начнут с субботы, 28 апреля, и на работу выйдут уже 2 мая.

Выходные на День Победы-2018 в Украине

8 мая Украина отмечает День памяти и примирения, однако этот день выходным не является. А вот официальный выходной всем украинцам положен 9 мая – в День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Выходные на Троицу-2018 в Украине

В 2018 году Троица выпадает на 27 мая. Православный христианский праздник подарит украинцам долгий уикэнд – с 26 мая по 28 мая включительно.

Напомним, в Кабмине определились с переносом рабочих дней на 2018 год.

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