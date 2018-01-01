Выходные в мае-2018 в Украине: сколько и как отдыхают украинцы

Дольше всего отдохнуть получится в начале и в конце месяца.

На майские шашлыки у украинцев в этом году времени хватит. 1zoom.ru

Кроме официальных нерабочих дней в мае также будет три дополнительных выходных дня – на 1, 9 и 28 мая. Так что в целом украинцы будут отдыхать 11 дней.

При этом рабочие смены в предпраздничные дни – 5 мая (перенос с 30 апреля) и 8 мая – сократят на 1 час.

Выходные в мае на 1 Мая в Украине

Выходные на День труда, который ежегодно отмечается 1 Мая, в Украине начнутся с субботы, 28 апреля, и продлятся по вторник, 1 мая, включительно.

Выходные на День Победы-2018 в Украине

8 мая Украина отмечает День памяти и примирения. Дата связана с событиями 8 мая 1945 года, когда состоялась ратификация акта о капитуляции немецких нацистских войск. Однако 8 мая – памятный день, а вот выходным он не является.

Отдыхать украинцы начнут 9 мая – в День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Это официальный государственный праздник и нерабочий день.

Выходные на Троицу-2018 в Украине

Завершатся выходные в мае 2018 долгим уикэндом на Троицу.

Православный христианский праздник отмечается в воскресенье через 50 дней после Пасхи. В 2018 году Троица выпадает на 27 мая.

Согласно КЗоТ Украины, выходным днем будет и следующий после праздника понедельник. Таким образом, майские выходные по случаю Троицы-2018 продлятся три дня – с 26 мая по 28 мая включительно.

Напомним, в Кабмине определились с переносом рабочих дней на 2018 год.