Вылазка под покровом ночи. Под Авдеевкой бойцы АТО установили флаг Украины у врага под носом

Боевики перед началом "режима тишины" себя не сдерживали, устроив сильный обстрел.

Под Авдеевкой бойцы АТО установили флаг Украины Скриншот

Под Авдеевкой в так называемой "серой зоне" украинские бойцы установили государственный флаг.

Украинский флаг развевается в 150 метрах от позиций врага, сообщает "Канал 24".

Сообщается, что боевики перед началом "режима тишины" себя не сдерживали, устроив сильный обстрел. И с наступлением очередного перемирия боевики обстрелы не прекратили. Но из тяжелого оружия пока не прилетает.

"Позицию силовиков несколько раз обстреляли из стрелкового оружия. Стрельба по позициям продолжалась недолго. У нас наблюдатель поднялся наверх, его заметили, обстреляли из автомата", — рассказал военнослужащий ВСУ "Старшина".

Украинские солдаты огонь не открывают. Впрочем, под утро напомнили боевикам, кто на этой земле хозяин. Без единого выстрела за полторы сотни метров от их позиций, на линии огня, вывесили украинский флаг. Вылазку устроили трое бойцов. Под прикрытием темноты и тумана незаметно подползли в опасную зону и принялись за работу.

С рассветом боевики открыли по флагу огонь, но безуспешно. Наши бойцы пообещали, что этот флаг не последний.

Напомним, ранее сообщалось, что на Светлодарской дуге боевики понесли тяжелые потери.

Видео: "Канал 24".