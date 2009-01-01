Выносила смертные приговоры украинцам. Направлено в суд обвинение против "судьи" ДНР

Стратейчук нарушила присягу, предала свою страну и перешла на сторону боевиков.

Направлено в суд обвинение против «судьи» ДНР gp.gov.ua

Следственное управление прокуратуры Донецкой области направило в суд обвинительный акт для заочного осуждения бывшей судьи Апелляционного суда Донецкой области, обвиняемой в сотрудничестве с террористами ДНР , которая выносила смертные приговоры украинцам.

Об этом сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Установлено, что в январе 2015 года судья Апелляционного суда Донецкой области Стратейчук Л.З. нарушила присягу, предала свою страну и перешла на сторону боевиков. На основании так называемого указа главы террористической организации ДНР она заняла псевдодолжность "судьи верховного суда ДНР".

"Во время исполнения своих обязанностей, действуя вопреки Конституции Украины и действующему законодательству Украины, находясь в Донецке, Стратейчук, выступая в средствах массовой информации, работающих на боевиков, сообщила о создании военного трибунала террористической организации ДНР при так называемом "верховном суде ДНР" и рассказала о вынесении трибуналом первого смертного приговора", — отметили в Генпрокуратуре.

Таким образом, обвиняемая, будучи в то время действующим судьей Украины, находясь в должности судьи так называемого "верховного суда ДНР" — псевдооргана судебной власти — принимала участие в террористической организации ДНР и способствовала ее деятельности, то есть совершила уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Тернопольщине снайперу ДНР суд дал 14 лет тюрьмы.

Фото: gp.gov.ua.