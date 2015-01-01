"Выродок собственноручно получил". Матиос рассказал, как вручили подозрение главарю казаков ЛНР

За совершение инкриминируемых Козицыну особо тяжких преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Козицыну Военная прокуратуры вручила подозрение donnews.ru

Так называемому атаману Всевеликого войска Донского Николаю Козицыну Военная прокуратуры Украины вручила подозрение.

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в Facebook.

"Выродок из великого войска донского Козицын 27 декабря 2016 собственноручно получил подозрение от Главной военной прокуратуры", — написал он.

Собранными доказательствами установлено, что Козицын в апреле 2014 года на территории России создал незаконное вооруженное формирование "Всевеликое войско Донское" из числа граждан России и других лиц, во главе которого незаконно вторгся на территорию Украины и до ноября 2014 года в Луганской области в составе террористической организации ЛНР организовывал и непосредственно участвовал в нападениях на участников антитеррористической операции.

Кроме того, Козицын организовывал совершение подчиненными ему террористами разбойных нападений на волонтеров, журналистов, священнослужителей и других гражданских лиц из числа местных жителей с целью завладения их имуществом, незаконное лишение свободы и содержание в нечеловеческих условиях, избиения, издевательства, пытки и другое жестокое обращение с пленными, в том числе беременными женщинами.

Сообщение о подозрении 27 декабря 2016 года с помощью международной курьерской службы доставлено на территорию Российской федерации по месту жительства Козицына и вручено ему лично.

Подозреваемый объявлен в государственный розыск. Готовится ходатайство следственного судьи о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого и доставку в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования.

За совершение инкриминируемых Козицыну особо тяжких преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее эксперт рассказал о смертельной болезни Козицына: россияне адресно зачистили "атаманов" ЛНР.