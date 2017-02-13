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Высокая скорость и мощное вооружение. Украина презентовала новый боевой вертолет в ОАЭ

Сегодня, 15:49

Combat оснащен двигателем Rotax-914, который позволяет набирать скорость до 200 км/ч.

Вертолет, Украина, Combat
Украина показала новый боевой вертолет ukroboronprom.com.ua
На международной выставке IDEX-2017 в ОАЭ Украина представила легкий боевой вертолет КТ112 Combat.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Combat оснащен двигателем Rotax-914, который позволяет набирать скорость до 200 км/ч. Вертолет может нести противотанковые ракеты "Барьер-V" с лазерным наведением, либо другим противотанковым ракетным вооружением, рассказали в ведомстве.

Вертолет может быть оснащен ракетами "Стрела-2" или "Игла", предназначенными для поражения аппаратов противника, и пулеметом Калашникова.

В ведомстве отметили, что особенностью аппарата стал специальный комплекс наблюдения из инфракрасных камер, использующихся для наведения на цель.

Вертолет, Украина, Combat
ukroboronprom.com.ua

Напомним, ранее было опубликовано видео полетов украинского вертолета на авиашоу в Иране.

Фото: ukroboronprom.com.ua.

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Украина, вертолет, выставка, ОАЭ, Combat
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