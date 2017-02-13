Высокая скорость и мощное вооружение. Украина презентовала новый боевой вертолет в ОАЭ

Combat оснащен двигателем Rotax-914, который позволяет набирать скорость до 200 км/ч.

Украина показала новый боевой вертолет ukroboronprom.com.ua выставке IDEX-2017 в ОАЭ Украина представила легкий боевой вертолет КТ112 Combat.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Combat оснащен двигателем Rotax-914, который позволяет набирать скорость до 200 км/ч. Вертолет может нести противотанковые ракеты "Барьер-V" с лазерным наведением, либо другим противотанковым ракетным вооружением, рассказали в ведомстве.

Вертолет может быть оснащен ракетами "Стрела-2" или "Игла", предназначенными для поражения аппаратов противника, и пулеметом Калашникова.

В ведомстве отметили, что особенностью аппарата стал специальный комплекс наблюдения из инфракрасных камер, использующихся для наведения на цель.

Напомним, ранее было опубликовано видео полетов украинского вертолета на авиашоу в Иране.

Фото: ukroboronprom.com.ua.