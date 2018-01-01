"Вывалился какой-то мусор": стало известно, как самолет в Якутске растерял золото при взлете

Из Ан-12 вывалился в общей сложности 171 слиток.

Из самолета вывалился 171 слиток. twitter.com/ukropitek

В середине марта в Сети активно обсуждали историю о том, как в Якутске из самолета при взлете высыпались золотые слитки

Теперь наконец-то стало известно, как так вообще получилось.

Командир Ан-12 перед началом полета заметил, что передняя стойка шасси немного приподнята. Поэтому он сообщил механикам, что по-видимому центровка немного нарушена, но по правилам лететь можно, поэтому волноваться не стоит. Однако ребята решили перестраховаться и стали двигать по отсеку мешки с золотом.

"Во время взлета диспетчер заметил "какой-то мусор", вываливающийся из днища самолета, но капитан объяснил, что это не мусор, это, вообще-то, Ан-12! Уже в воздухе механики зашли в багажный отсек. Многоэтажно обсудив ситуацию между собой, они рассказали о ней капитану", – сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, вывалился в общей сложности 171 слиток. Однако простым обывателям радоваться не стоит: все их собрали и вернули владельцу.

Отметим, что спустя ровно месяц после инцидента аналогичный казус произошел в Домодедово. Самолет в Испанию так и не взлетел из-за пробивших дно "авиаптички" золотых слитков. Во время погрузки они упали и в прямом смысле пробили дно грузового отсека.

Напомним, в России предложили вслед за Турцией вывести золотой запас из США. РФ может вывести из Штатов более чем 90 миллиардов долларов.

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