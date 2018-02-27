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"Вывести на чистую воду". В интернете люди массово через GetContact уточняют, как они "записаны" в чужих телефонах

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Это мобильное приложение пользуются бешеным успехом в крупных онлай-магазинах.

GetContact
Логотип приложения rusjev.net
Интернет-пользователям активно делятся скриншотами из нового мобильного приложения GetContact, которое позволяет увидеть, как номер телефона человека записан в телефонных книжках его знакомых.

На данный момент приложение заняло первое место в российском App Store среди бесплатных приложений и на седьмое место в Google Play, сообщает портал AppAnnie.

Для его работы пользователям необходимо предоставить полный доступ к собственной базе номеров.

Кроме того, сервис помогает найти неизвестные телефонные номера, а также блокировать звонки от нежелательных абонентов.

Однако данные о номере и обо всех номерах, записанных в его телефонной книге, автоматически переносятся на сервер приложения. По этой причине (нарушение закона о персональных данных) GetContact уже заблокировано на территории Казахстана.

Напомним, ранее популярные гаджеты раскрыли секретные военные базы США по всему миру.
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GetContact, интернет, приложение, номера, App Store, Google Play
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