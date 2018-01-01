"Взял и бомбанул". Мужчина взорвал надувную секс-куклу в самолете на Ибицу

Видавшие виды работники авиакомпании и правоохранители, к такому "теракту" наверняка были не готовы.

Секс-кукла Reuters

Лайнер, вылетевший из ирландского города Белфаст на испанский остров Ибицу, совершил экстренное приземление в аэропорту города Тулуза (Франция) – из-за нетрезвого пассажира, взорвавшего на борту надувную секс-куклу.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид The Sun. С самолета авиакомпании Jet2 дебошира сняли полицейские. Паспортные данные буйного пассажира были внесены в черный список — он пожизненно не сможет воспользоваться услугами этого авиаперевозчика.

Кроме того, в комментарии Jet2 сообщается, что ее представители-юристы будут настаивать на привлечении авиадебошира к ответственности.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Новой Зеландии порноактриса превратила себя в куклу из секс-шопа.

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