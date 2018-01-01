"Я вас положу, атошники". В Черновцах ветеран проучил агрессивного водителя и его коллег, видео

Бывшие бойцы АТО ездят в маршрутках небольшими группами, используя удостоверение для льготного проезда.

Водитель маршрутки выгнал участника АТО Фото: Facebook/Николай Виконский

В Черновцах водитель маршрутки выгнал ветерана АТО Николая Виконского из маршрутного такси. Его поддержали другие экс-бойцы, отправившись вместе в мэрию для защиты своих прав.

Льготники решили ездить в общественном транспорте целыми группами, поскольку другими способами добиться правды пока не могут, говорится в сюжете ТСН.

"Показываю шоферу удостоверение, шофер агрессивный: я вас не повезу. Ну, и он так за плечо, ну и красиво вывел меня на улицу", - рассказал ветеран.

Пострадавший вызвал полицию, и догнал маршрутку уже на конечной остановке. Однако водитель, не взирая на присутствие контролирующих органов, продолжал вести себя грубо.

"Так по-хамски говорит: я вас положу, атошники, на место положу. Покажу, как это должно быть. Он даже послал инспекторов красиво", - рассказал Виконский.

Контролеры составили протокол, который виновник инцидента подписывать отказался.

Поддержки не смогли добиться участники АТО и в мэрии. Мэр Черновцов Алексей Каспрук пообещал беседу с перевозчиком провести, однако повлиять на решения коммерческих структур он не может.

"Это человеческий фактор. Властям трудно на это влиять, но еще раз всех перевозчиков предупредим, пусть отработают с водителями нормы этического поведения", - сказал он.

С директором автотранспортного предприятия журналистам связаться не удалось, его телефон был отключен.

Водителю грозит штраф в размере 170 гривен, однако решение об увольнении может принять только владелец частной фирмы.

Напомним, ранее за отказ продать льготный билет своему побратиму группа ветеранов АТО заблокировала выезд с автовокзала Днепра.