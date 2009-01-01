ЯнеДаю: в соцсетях украинцы делятся историями об отказе от взяток

Украинцы подхватили инициативу и написали про случаи, когда они могли дать взятку.

В соцсетях украинцы делятся историями об отказе от взяток

В интернете набирает популярности флешмоб #ЯнеДаю, в котором украинцы делятся историями, когда они отказывались от "решения проблемы за деньги".

Флешмоб запустила неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International.

Организация призвала не давать взяток и предложила пользователям Facebook поделиться опытом, когда в вопросе дачи взятки они были принципиальными.

Украинцы подхватили инициативу и написали про случаи, когда они могли дать взятку в сфере образования, медицины и ряде других вопросов, но не стали этого делать.

К флешмобу присоединился фронтмен группы Тартак Александр Положинский.

И кандидат филологических наук, писатель Сергей Жадан, который успел поработать преподавателем кафедры украинской и мировой литературы.

Исполнительный директор гражданской инициативы Восток - SOS Александра Дворецкая делится опытом родов без взяток.

Случай с милицией, произошедший с Ольгой Тимченко, руководителем департамента коммуникации в Transparency International Ukraine.