"Янтарная лихорадка" на Житомирщине. В Олевск перебросили бойцов Нацгвардии

Военнослужащие 1-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии будут нести службу совместно с полицейскими.

В Олевск перебросили бойцов Нацгвардии фото Нацгвардии

В город Олевск Житомирской области направлены бойцы Национальной гвардии Украины.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Нацгвардии.

Сообщается, что такое решение было принято из-за обострения ситуации с незаконной добычей янтаря.

Военнослужащие 1-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии будут нести службу совместно с полицейскими, охранять общественный порядок и предупреждать незаконный вывоз лесо-пиломатериалов, металлолома и янтаря.

Подробнее о ситуации с незаконной добычей янтаря читайте в материале "Главреда" "Янтарный кризис: кто виноват и что делать?".

Фото: ngu.gov.ua.