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"Янтарная лихорадка" на Житомирщине. В Олевск перебросили бойцов Нацгвардии

Сегодня, 21:36

Военнослужащие 1-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии будут нести службу совместно с полицейскими.

Нацгвардия, Олевск
В Олевск перебросили бойцов Нацгвардии фото Нацгвардии
В город Олевск Житомирской области направлены бойцы Национальной гвардии Украины.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Нацгвардии.

Сообщается, что такое решение было принято из-за обострения ситуации с незаконной добычей янтаря.

Военнослужащие 1-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии будут нести службу совместно с полицейскими, охранять общественный порядок и предупреждать незаконный вывоз лесо-пиломатериалов, металлолома и янтаря.

Подробнее о ситуации с незаконной добычей янтаря читайте в материале "Главреда" "Янтарный кризис: кто виноват и что делать?".

Фото: ngu.gov.ua.

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Нацгвардия, Олевск, янтарь, Житомирщина
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