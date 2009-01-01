"Янтарная лихорадка" на Житомирщине. В Олевск перебросили бойцов Нацгвардии

Военнослужащие 1-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии будут нести службу совместно с полицейскими.
Об этом идет речь в сообщении на сайте Нацгвардии.
Сообщается, что такое решение было принято из-за обострения ситуации с незаконной добычей янтаря.
Военнослужащие 1-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии будут нести службу совместно с полицейскими, охранять общественный порядок и предупреждать незаконный вывоз лесо-пиломатериалов, металлолома и янтаря.
Подробнее о ситуации с незаконной добычей янтаря читайте в материале "Главреда" "Янтарный кризис: кто виноват и что делать?".
Фото: ngu.gov.ua.