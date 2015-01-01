Янукович-младший собрался отмывать деньги на строительстве в Черногории — СМИ

Саша "стоматолог" собирается отмывать деньги на строительстве в Черногории.
Янукович-младший намерен строить в Черногории квартиры и бизнес-объекты, а 31-летняя сербская модель и звезда Playboy Сорая Вучелич будет посредником в продаже, пишет сербское издание Informer..
Издание, которое называет Януковича-младшего "успешным бизнесменом", "сыном экс-премьера" и не вспоминает о санкциях, наложенных на него в Черногории и во многих других государствах, сообщает, что он познакомился с Вучелич в прошлом году на черногорском побережье.
"Александр в прошлом году был в Черногории, где познакомился с Сораей через общих друзей. Они начали общаться. Разговоры пришли к тому, кто чем занимается. Александр рассказал, что имеет строительную компанию и планирует инвестировать в Черногории. Сорая ему сказала, что и она уже некоторое время имеет подобные планы", — информирует издание.
После этого Янукович предложил Вучелич сотрудничество. Модель имеет компанию, которая занимается продажей недвижимости.
Сама Вучелич в свою очередь ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию не может.
фото: informer.rs