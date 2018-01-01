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Язык тела. В Сеть "залили" подборку голых снимков танцовщиц балета

Сегодня, 10:24
Балет обнаженный < >
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1 / 10 (omarzrobles.blog)

Фотосессии обнаженных балерин проводились сразу в треху странах мира.

Фотограф из Австралии Омар Роблес выпустил серию серию снимков Bare Sky Dance, в которых обнаженные девушки-балерины позировали на крышах домов Мельбурна, Рио-де-Жанейро и Нью-Йорка.

"Речь обнаженного тела понятна каждому. Ее не нужно объяснять. Мы рождаемся голыми. Это самая простая и одновременно самая красноречивая форма общения", −подписал Роблес фото.

Кроме того, фотограф заявил о том, что он всегда восхищался балеринами и тем, как они без слов, одним "языком тела,  общаются с публикой.

"Сначала я фотографировал танцовщиков на улицах городов. Затем понял, что хочу показать более чувственную форму человека. Благодарен всем, кто согласился на такой эксперимент", − подытожил Роблес.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сеть "залили" подборку советских эротических фото.

 

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Теги:  
Австралия, фотограф, Омар Роблес, голые, обнаженные, балерины
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