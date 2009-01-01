Языковой скандал в заведениях Харькова: русский бренд, а меню на украинском валяется на складе

Кассирша в супермаркете отказалась разговаривать на украинском языке, заявив, что очень ждет, когда танки РФ приедут в Харьков.

radiosvoboda.org В Харькове разгорелся очередной скандал. В одном из супермаркетов кассирша отказалась разговаривать с клиентом на украинском языке, а вдобавок заявила: с нетерпением ждет, когда российские танки приедут в город. После этого журналисты решили проверить ситуацию с украинским языком в заведениях Харькова.

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші", пишет УНИАН.

Журналисты попытались узнать, перейдут ли на украинский язык в ресторанах Харькова и найдут ли украинское меню. Так, в суши-баре "Тануки", который расположен в центре города, меню принесли русскоязычное и заявили, что у них нет украинского меню. Администратор заведения заявил, что центральный офис сети находится в Москве, поэтому украинского меню не имеют, а их корпоративный менеджер находится не в Украине.

В "Якитории" на просьбу принести украинское меню ответили: "А вы по-русски вообще не понимаете?". В заведении рассказали, что меню не перевели на государственный язык. Менеджер заявила, что это "русский бренд", поэтому украинского меню и нет. Заведение имеет "российские стандарты". Хотя, на английский меню перевели. Менеджер заявила, что английский именно тот язык, который знают все.

Еще в одном заведении меню также не нашли, однако официант разговаривал на украинском.

В одном из кальянных баров заявили, что меню на государственном языке лежит где-то далеко на складе и будет на руках где-то в 22:00.

В заведении "Харитоновъ" официант и вовсе заявил, что Харьков — "более русский город". Да и администратор заведения подтвердил, что "Харьков больше считался русским городом, да и до сих пор таковым считается".

Ранее сообщалось, что в одном из харьковских супермаркетов кассир не просто отказалась обслужить воина АТО украинском языке и назвала Харьков российским, но и посоветовала покупателям поехать во Львов к "бандерам".

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Фото: radiosvoboda.org; видео: 1plus1.ua