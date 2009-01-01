Языковые курсы за рубежом: что нужно знать

Давно мечтаете выучить иностранный язык, но скучные уроки в школе отбили все желание и Вы потеряли веру в себя?
Только посетив родину иностранного языка, Вы сможете избавиться от языкового барьера с головой погрузившись в естественную языковую среду. Благодаря постоянному контакту с местными жителями, иностранцами и носителями языка, студент обогатит разговорную речь новой лексикой, уникальными словоформами и диалектами.
Почему если языковые курсы, так за границей?
По информации образовательного сайта PFI.com.ua, языковые курсы за рубежом пользуются особым спросом, как среди юных школьников, так и взрослых студентов. Каждая страна предлагает широкий выбор программ обучения для любой возрастной категории, что дает возможность каждому ученику, независимо от возраста, с легкостью и без затруднений освоить английский или любой другой иностранный язык. Методика обучения в зарубежных образовательных центрах максимально сконцентрирована на развитии разговорных навыков студентов. Система обучения присматривает разделение урока 80/20, где 80% - активное общение между одногруппниками и куратором, а 20% - теория. Занятия проходят в непринужденной комфортной обстановке, в процессе чего, ученики постоянно коммуницируют друг с другом, обсуждая различные темы, например: моду, музыку, танцы, приключения, путешествия и тд. Подобный подход гарантирует результативность и продуктивность курса. Если Вы хотите в достаточно сжатые сроки выучить английский, независимо от первоначального уровня знаний, обучение за рубежом - идеально Вам подойдет!
Преимущества языковых курсов за рубежом:
● нестандартный подход к обучению;
● высокое качество образования;
● получение сертификата международного образца;
● индивидуальный подход к каждому студенту;
● широкий выбор языковых курсов как для детей, так и для взрослых;
● доступная цена;
● отличная возможность для иностранного ученика расширить кругозор;
● интернациональные знакомства и новые друзья;
● процесс обучения сфокусирован на развитии разговорных навыков иностранных студентов.
Виды языковых курсов за рубежом
Большинство образовательных центров за границей могут похвастаться широким выбором языковых программ в зависимости от:
● возраста иностранного студента;
● финансовых ожиданий;
● первоначального уровня знаний;
● интенсивности языковой программы;
● преследуемых целей ученика;
● наличия культурно-развлекательной программы;
● специфики обучения.
Как правило, основными языковыми курсами английского являются:
● стандартный;
● интенсивный;
● индивидуальный;
● бизнес-курс;
● для детей;
● для взрослых.