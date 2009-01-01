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Языковые курсы за рубежом: что нужно знать

Сегодня, 14:46

Давно мечтаете выучить иностранный язык, но скучные уроки в школе отбили все желание и Вы потеряли веру в себя? 

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Тогда обучение на языковых курсах за рубежом - вариант, именно для Вас! Нестандартный подход к организации учебного процесса, уникальная методика обучения и насыщенная культурно-развлекательная программа - откроют для каждого ученика новый мир, в котором изучение иностранного языка станет легким, доступным, интересным и очень увлекательным. 

Только посетив родину иностранного языка, Вы сможете избавиться от языкового барьера с головой погрузившись в естественную языковую среду. Благодаря постоянному контакту с местными жителями, иностранцами и носителями языка, студент обогатит разговорную речь новой лексикой, уникальными словоформами и диалектами. 

Почему если языковые курсы, так за границей?

По информации образовательного сайта PFI.com.ua, языковые курсы за рубежом пользуются особым спросом, как среди юных школьников, так и взрослых студентов. Каждая страна предлагает широкий выбор программ обучения для любой возрастной категории, что дает возможность каждому ученику, независимо от возраста, с легкостью и без затруднений освоить английский или любой другой иностранный язык. Методика обучения в зарубежных образовательных центрах максимально сконцентрирована на развитии разговорных навыков студентов. Система обучения присматривает разделение урока 80/20, где 80% - активное общение между одногруппниками и куратором, а 20% - теория. Занятия проходят в непринужденной комфортной обстановке, в процессе чего, ученики постоянно коммуницируют друг с другом, обсуждая различные темы, например: моду, музыку, танцы, приключения, путешествия и тд. Подобный подход гарантирует результативность и продуктивность курса. Если Вы хотите в достаточно сжатые сроки выучить английский, независимо от первоначального уровня знаний, обучение за рубежом - идеально Вам подойдет!

Преимущества языковых курсов за рубежом:

●        нестандартный подход к обучению;

●        высокое качество образования;

●        получение сертификата международного образца;

●        индивидуальный подход к каждому студенту;

●        широкий выбор языковых курсов как для детей, так и для взрослых;

●        доступная цена;

●        отличная возможность для иностранного ученика расширить кругозор;

●        интернациональные знакомства и новые друзья;

●        процесс обучения сфокусирован на развитии разговорных навыков иностранных студентов.

Виды языковых курсов за рубежом

Большинство образовательных центров за границей могут похвастаться широким выбором языковых программ в зависимости от:

●        возраста иностранного студента;

●        финансовых ожиданий;

●        первоначального уровня знаний;

●        интенсивности языковой программы;

●        преследуемых целей ученика;

●        наличия культурно-развлекательной программы;

●        специфики обучения.

Как правило, основными языковыми курсами английского являются:

●        стандартный;

●        интенсивный;

●        индивидуальный;

●        бизнес-курс;

●        для детей;

●        для взрослых.

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