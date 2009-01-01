Языковые курсы за рубежом: что нужно знать

Давно мечтаете выучить иностранный язык, но скучные уроки в школе отбили все желание и Вы потеряли веру в себя?

Тогда обучение на языковых курсах за рубежом - вариант, именно для Вас! Нестандартный подход к организации учебного процесса, уникальная методика обучения и насыщенная культурно-развлекательная программа - откроют для каждого ученика новый мир, в котором изучение иностранного языка станет легким, доступным, интересным и очень увлекательным.

Только посетив родину иностранного языка, Вы сможете избавиться от языкового барьера с головой погрузившись в естественную языковую среду. Благодаря постоянному контакту с местными жителями, иностранцами и носителями языка, студент обогатит разговорную речь новой лексикой, уникальными словоформами и диалектами.

Почему если языковые курсы, так за границей?

По информации образовательного сайта PFI.com.ua, языковые курсы за рубежом пользуются особым спросом, как среди юных школьников, так и взрослых студентов. Каждая страна предлагает широкий выбор программ обучения для любой возрастной категории, что дает возможность каждому ученику, независимо от возраста, с легкостью и без затруднений освоить английский или любой другой иностранный язык. Методика обучения в зарубежных образовательных центрах максимально сконцентрирована на развитии разговорных навыков студентов. Система обучения присматривает разделение урока 80/20, где 80% - активное общение между одногруппниками и куратором, а 20% - теория. Занятия проходят в непринужденной комфортной обстановке, в процессе чего, ученики постоянно коммуницируют друг с другом, обсуждая различные темы, например: моду, музыку, танцы, приключения, путешествия и тд. Подобный подход гарантирует результативность и продуктивность курса. Если Вы хотите в достаточно сжатые сроки выучить английский, независимо от первоначального уровня знаний, обучение за рубежом - идеально Вам подойдет!

Преимущества языковых курсов за рубежом:

● нестандартный подход к обучению;

● высокое качество образования;

● получение сертификата международного образца;

● индивидуальный подход к каждому студенту;

● широкий выбор языковых курсов как для детей, так и для взрослых;

● доступная цена;

● отличная возможность для иностранного ученика расширить кругозор;

● интернациональные знакомства и новые друзья;

● процесс обучения сфокусирован на развитии разговорных навыков иностранных студентов.

Виды языковых курсов за рубежом

Большинство образовательных центров за границей могут похвастаться широким выбором языковых программ в зависимости от:

● возраста иностранного студента;

● финансовых ожиданий;

● первоначального уровня знаний;

● интенсивности языковой программы;

● преследуемых целей ученика;

● наличия культурно-развлекательной программы;

● специфики обучения.

Как правило, основными языковыми курсами английского являются:

● стандартный;

● интенсивный;

● индивидуальный;

● бизнес-курс;

● для детей;

● для взрослых.