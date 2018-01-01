За убийство жителя Мариуполя боец АТО отделался штрафом

Военнослужащий будет два года платить государству штраф в размере 20% от зарплаты.

За убийство боец АТО отделался штрафом Фото: УНИАН

Орджоникидзевский районный суд Мариуполя постановил применить к бойцу полка "Азов" так называемое служебное ограничение сроком на два года. В это период участник АТО будет отчислять 20% от зарплаты в госказну, а также лишится возможности продвигаться по службе.

Убийство произошло 7 ноября 2016 года на почве политических разногласий, сообщает издание Таймер.

По информации ресурса, военнослужащий поспорил с мариупольцем, а затем достал нож и нанес ему смертельное ранение в области шеи.

Во время судебного заседания солдат "Азова" утверждал, что действовал в рамках самообороны, поскольку погибший угрожал, оскорблял и нанес ущерб его одежде.

Дело было квалифицировано как убийство при превышении мер необходимой самообороны, которая предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет. Однако суд счёл, что в данном случае будет достаточно более мягкого наказания и постановил применить к убийце служебное ограничение сроком на два года, которое ограничивается штрафом.

Напомним, ранее в селе Залесье Киевской области экс-участник АТО в нетрезвом состоянии во дворе дома устроил стрельбу по людям из автомата, а затем бросил гранаты в сторону своих соседей.