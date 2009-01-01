Задачка о шариках разругала пользователей сети

Люди не могут найти решение задачи для третьего класса.
Самым очевидным ответом стал <15 (меньше 15). Однако автору данного комментария указали на то, что Джанелл потеряла несколько шариков, то есть больше одного.
Еще одним ответом предложили вариант 1≤x<15, однако комментатору предложили не сходить с ума, поскольку это решение подходит лишь "для тех, кто перешел в четвертый класс".
Позднее спор перешел в область теории множеств, где решением предложили формулу {15-n | n ∈ ℤ, 1
Кроме того, пользователи предложили такие ответы, как "несколько" и "15 минус несколько".