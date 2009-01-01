Задачка о шариках разругала пользователей сети

Люди не могут найти решение задачи для третьего класса.

Арифметическая задачка для учеников третьего класса в США вылилась в математико-лингвистический спор среди пользователей форума Reddit. "У Джанелл было 15 шариков. Она потеряла несколько из них. Сколько шариков у Джанелл есть сейчас?" — спрашивают авторы учебника.

Самым очевидным ответом стал <15 (меньше 15). Однако автору данного комментария указали на то, что Джанелл потеряла несколько шариков, то есть больше одного.

Еще одним ответом предложили вариант 1≤x<15, однако комментатору предложили не сходить с ума, поскольку это решение подходит лишь "для тех, кто перешел в четвертый класс".

Позднее спор перешел в область теории множеств, где решением предложили формулу {15-n | n ∈ ℤ, 1

Кроме того, пользователи предложили такие ответы, как "несколько" и "15 минус несколько".