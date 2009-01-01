Задержание налоговиков. В СИЗО отправили экс-главу района Одессы и под залог экс-начальника Днипра

Альтернативой для Фроловой является внесение залога в сумме почти 3 млн гривен.

Печерский районный суд Киева отпустил под залог в размере 1 млн гривен, задержанного в ходе спецоперации силовиков экс-начальника налоговой службы Днепропетровской городской государственной налоговой инспекции Андрея Липинского, а также избрал меру пресечения бывшей главе Государственной налоговой инспекции Приморского района Одессы Ольге Фроловой.

Залог Липинский должен оплатить в течение 5 дней, сообщает "112 Украина".

"Только что зачитали решение суда в отношении бывшего начальника Днепропетровской городской государственной налоговой инспекции Андрея Липинского. Его обязали отпустить в зале суда, определили залог в размере 1 млн гривен", — говорится в сообщении.

Как отмечается, сторона обвинения просила суд оставить Липинского под стражей на 60 дней с альтернативой внесения залога.

Также суд избрал меру пресечения бывшей главе Государственной налоговой инспекции Приморского района Одессы Ольге Фроловой.

Фролова остается под стражей на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере почти 3 млн грн. Этим решением суд полностью удовлетворил ходатайство прокуроров.

В случае внесения залога ее отпустят, заставят сдать загранпаспорт в ГПУ, также не выезжать с места постоянного жительства, а в случае, если сменит место жительства, обязательно должен предупредить следователей.

Суд Киева определил меру пресечения бывшему главе Государственной налоговой администрации в Днепропетровской области Сергею Шинкаренко в 2 месяца ареста с альтернативой в виде возможности внесения залога в сумме 100 млн грн.

Кроме того отпустил из-под стражи бывшего заместителя начальника харьковского облуправления Министерства доходов и сборов Татьяну Маслову под залог в 1 миллион гривен

Как известно, главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что суд постановил арестовать задержанного фигуранта дела о налоговых площадках Клименко бывшего председателя Государственной налоговой администрации в Харьковской области Станислава Денисюка. возможностью внесения залога на сумму 100 млн 230 тыс. грн..

Напомним, 24 мая в 15 регионах Украины прошла антикоррупционная операция, в которой было задействовано около 2 000 полицейских, 500 прокуроров, проводились 450 обысков.

Полиция заявила, что собрала доказательства, что налоговая служба под руководством Александра Клименко нанесла государству убытков на сумму 95,921 млрд гривен.