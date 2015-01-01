Закарпатье накрыло снегом, на всех перевалах приостановлено движение транспорта

Дорожники борются с последствиями непогоды, отметили в ГСЧС.
Об этом говорится на сайте Управления ГСЧС в регионе.
В то же время спасатели уточнили, что дорожные службы ликвидируют последствия непогоды.
"В связи со сложными погодными условиями — сильным снегом и снежными заносами — на перевалах области 4 января с 10:00 временно ограничено движение большегрузного и пассажирского транспорта", — отметили в пресс-службе.
Напомним, в начале декабря во Львовской области из-за неблагоприятных погодных условий (снег, мокрый снег, порывы ветра) был обесточен 41 населенный пункт. Узнать больше об инциденте можно здесь.
Фото: vk.com/govarta1