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Закарпатье накрыло снегом, на всех перевалах приостановлено движение транспорта

Сегодня, 14:25
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1 / 3 Непогода на Закарпатье (vk.com/govarta1)

Дорожники борются с последствиями непогоды, отметили в ГСЧС.

Закарпатье,непогода,снег
Непогода на Закарпатье vk.com/govarta1
В среду, 4 января, Закарпатскую область накрыло снегом, утром на всех перевалах приостановлено движение транспорта.

Об этом говорится на сайте Управления ГСЧС в регионе.

В то же время спасатели уточнили, что дорожные службы ликвидируют последствия непогоды.

"В связи со сложными погодными условиями — сильным снегом и снежными заносами — на перевалах области 4 января с 10:00 временно ограничено движение большегрузного и пассажирского транспорта", — отметили в пресс-службе.

Напомним, в начале декабря во Львовской области из-за неблагоприятных погодных условий (снег, мокрый снег, порывы ветра) был обесточен 41 населенный пункт. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: vk.com/govarta1

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Закарпатье, непогода, снег, ГСЧС, спасатели, перевалы
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