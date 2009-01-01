"Заказ мог поступить из России". В полиции раскрыли новые детали убийства Шеремета

Следствие продолжает рассматривать четыре версии убийства Шеремета.

Раскрыты новые детали убийства Шеремета УНИАН

Следствие не исключает версию политического убийства журналиста Павла Шеремета , заказ на исполнение которого поступил из Российской Федерации.

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве, сообщает УНИАН.

"Результаты досудебного расследования умышленного убийства Павла Шеремета на данном этапе позволяют предположить, что данное преступление тщательно подготовлено группой лиц как заказное убийство. Следствие не исключает версию заказного политического убийства, заказ на которое поступил именно из Российской Федерации", — заявил Аваков.

Он добавил, что следствие продолжается.

По его словам, следствие продолжает рассматривать четыре версии убийства журналиста Павла Шеремета, но версия профессиональной деятельности является приоритетной.

"Как уже неоднократно сообщалось, следствие изначально рассматривало четыре основные версии мотивов преступления, и все они, как и раньше, остаются в разработке. В том числе отдельным блоком мы выделяем блок, и следствием изучается журналистская и оппозиционная деятельность Павла Шеремета в России и Беларуси", — сказал Аваков.

По его словам, за период следствия проведен целый ряд следственных действий, опрошены тысячи человек, продолжают изучаться 150 террабайт видео с камер наблюдения, обрабатываются сотни тысяч соединений мобильной связи. Также он добавил, что были назначены 16 комплексных экспертиз, 9 из которых уже завершены.

В свою очередь, заместитель руководителя Национальной полиции Александр Вакуленко отметил, что в первую очередь рассматривается в качестве приоритетной версии профессиональной деятельности Шеремета как журналиста на территории Украины и за ее пределами.

"Действительно, говоря о версии, следствие рассматривает, прежде всего, профессиональную деятельность в Украине", — сказал Вакуленко.

Он сказал, что заслуживают внимания те журналистские расследования Шеремета, которые не были завершены.

"Также рассматривается версия: профессиональная деятельность журналиста за пределами Украины. Всем известно, что публикации Шеремета как журналиста и выпуск его программы имели критический характер действующей власти, как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации", — сказал Вакуленко.

Кроме того, он отметил: "Критические выступления и озвучивание позиции по экспансии Российской Федерации в Чечне, Грузии и Украине рассматриваются также как версия профессиональной деятельности журналиста за пределами Украины".

Также Вакуленко обратил внимание на неоднократно озвучиваемые версии, касающиеся "ошибки в объекте" и "конфликтных ситуаций в личной жизни".

"Хочу сказать, что за время расследования последние две версии отработаны и на сегодняшний день они не являются приоритетными в следствия. В первую очередь, рассматривается приоритетной все же версия профессиональной деятельности Шеремета как журналиста, как на территории Украины, так и за ее пределами", — отметил Вакуленко.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве из-за взрыва авто, в котором он ехал, 22 числа с ним прощались в столице, а 23 — похоронили в Минске (столица Беларуси). Узнать больше о расследовании убийства журналиста можно здесь.