Замес под Авдеевкой. Волонтеры рассказали о потерях боевиков и сил АТО

Обстрелы боевиками позиций ВСУ и мирного населения продолжаются, сообщают блогеры.

Украинские военные выносят раненого товарища УНИАН

В результате, в районе донецкого аэропорта, поселка Спартак и Ясиноватского блокпоста силы АТО нанесли боевикам ощутимые потери. Об этом в соцсетях сообщают украинские блогеры.

"Основную массу раненого под Донецком "оркосвежака" сразу везут в областной травматологический диспансер. В частности, сейчас, невзирая на воскресенье — там вкалывают "двойные" бригады хирургов-травматологов-реаниматологов. Менее чем за сутки — 10+ тяжелораненых орков. Минимум 3 почили: это только в приемнике и в стационаре", — об этом врач из Енакиево Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, раненых "мирных" обычно везут либо под крылышко пособника террористов Эмиля Фисталя в Институт неотложной и восстановительной хирургии: "В частности, и сегодняшнего отнюдь не нуждающегося в "реанимационных мероприятиях" мужичка с ранением руки. Либо, реже, в больницу Калинина: если налицо ранение, связанное с урологией или брюшной хирургией".

"Бывают исключения, в основном среди оркокомандиров, когда налицо наличие ранения "в брюхо" — могут повезти сразу в Калинина, или раны "в сердце" — в ИНВХ", — добавил Чернов.

Больше о потерях боевиков сообщает волонтер из Горишних Плавней (Комсомольска) на Полтавщине Оксана Быкова.

"Ситуация непростая. Наши работают. У противника большие потери, то, что подтверждено 7 — "200-х" и 19 — "300-х". В самый замес видела ОБСЕ, но разве орков это остановит. Ждем. Я верю в наших", — пишет Быкова на своей странице в Facebook.

"У нас четверо погибших, у них 7 — 200, еще у 4 есть шанс "задвухсотиться", — добавила волонтер в комментариях.

"У нас есть потери. Четверо погибло, пятеро ранены. Обстрелы боевиками позиций ВСУ и мирного населения продолжаются", — пишет координатор проекта "Стоп террор" Семен Кабакаев на своей странице в Facebook.

"Уже пятеро((", — добавил в комментариях под сообщением Кабакаева посетитель его странички под ником Leo Brown.

Напомним, в числе уничтоженных под Авдеевкой боевиков оказался командир 1-го батальона 100-й бригады ДНР, один из наиболее опытных террористов Иван Балакая по кличке "Грек".