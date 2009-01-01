Западные СМИ рассказали, когда новый украинский БТР-робот могут направить в зону АТО

Беспилотник может двигаться на колесном или гусеничном ходу, может быть вооружен противотанковым оружием.

Мини-БТР "Фантом" Укроборонпром

В США на выставке Ассоциации сухопутных войск AUSA в Вашингтоне украинские военные руководители и чиновники "Укроборонпрома" продемонстрировали новый экспериментальный робот "Фантом-2"

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на американское военное издание DefenseOne.

Наземный беспилотник "Фантом-2" может двигаться на колесном или гусеничном ходу, может быть вооружен противотанковым оружием, пусковой установкой для гранат, или автоматами, сообщает издание.

Это оружие может быть применено против пророссийский боевиков уже в следующем году, отмечает DefenseOne со ссылкой на украинских чиновников.

Американское издание отмечает, что Россия также имеет ряд наземных беспилотных машин, которые она может разместить в зоне конфликта. Но сейчас Россия очень эффективно использует воздушные дроны, которые перехватывают сигналы станций мобильной связи, чтобы транслировать ложные голосовые и текстовые сообщения.

Россияне использовали наземных роботов в Сирии, включая такие машины как "Платформа-М", "Нерехта" и "Уран-9". Информации об использовании таких машин Россией против Украины еще не было.

"В разработке учтен более чем трехлетний опыт."Фантом-2" имеет микроволновую связь и может вернуться к последнему пункту, если связь с оператором заблокирована или затруднена. Если ничто другое не работает, или среда для электронной войны является затруднительной для беспроводного контроля, роботом можно управлять через 7-километровый кабель, подобно тому как водолазов 19-го столетия с поверхностью связывала дыхательная трубка — и это свидетельствует о том, как во время войны, каждый шаг вперед может быть шагом назад", — делает вывод издание.

Напомним, ранее сообщалось, что БТР "Фантом" занял второе место на международной выставке.