"Запутанная история". В США бельчата "связались" хвостами и застряли на дереве: фото

По словам местных зоологов, детеныши белок попадают в такие конфузные ситуации редко, но основательно.

Именно так выглядели бельчата Reuters

В США специалист по дикой природе Лора Стестни обнаружила шесть белочьих детенышей, неуклюже спутавшихся хвостами и застряли на дереве.

Соответствующее сообщение в четверг, 17 мая, опубликовал портал Tulsa World. Согласно объяснениям Стестни, бельчата оказались в ловушке из-за древесного сока − восьмимесячные детеныши как бы прилепились к дереву. Женщина также рассказала о том, что она либо ее коллеки встречают подобные ситуации в среднем раз в один-два года и регулярнее всего именно сок становится причиной.

Перед тем, как освободить бельчат, Стестни дала им легкое болеутоляющее и обернула полотенцем − дабы они почувствовали безопасно. В общей сложности операция по спасению зверенышей заняла не более часа.

По словам Стестни, сейчас все бельчата в безопасности, но некоторым из них требуется небольшое хирургическое вмешательство из-за поврежденных хвостов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США белки умудруились спрятать под капотом авто 23 килограмма шишек.

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