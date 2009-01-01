Затопленные улицы, разбитые авто. В Крыму бушевала непогода, опубликованы фото и видео

Вчера на захваченном полуострове прошли сильные дожди, ряд населенных пунктов остались без электричества.

"Погодная" пробка у Дачного 82.mchs.gov.ru

В пятницу, 18 августа, впрошли ливни, в ряде населенных пунктов вода залила улицы, из-за чего на дорогах образовались пробки.

Об этом пишет ТСН.

По данным МЧС РФ, у Дачного (входит в состав Судака) с гор на дорогу сошли сильные потоки воды вместе с грязью, они смыли около 15 автомобилей, некоторые повреждены.

"Во многих городах дождь лил как из ведра, поэтому ливневые канализации не справлялись – образовались подтопления по колено, а в некоторых местах и по пояс", — отмечается в статье.

В результате "погодной" пробки никто не пострадал. Людей перевезли в санаторий, пока расцепляли машины друг от друга и чистили дорогу от грязи. Также в Дачном подтопило 41 двор, где проживают более 200 человек.

Между тем в селе Яркое Поле Кировского района водой залило 153 двора. Жертв и пострадавших нет. На утро 19 августа электричества не было в шести населенных пунктах, в трех из них — частично. В настоящее время проводятся ремонтные работы.

Напомним, в начале августа на материковой части Украины бушевала непогода — были грозовые дожди, местами ливни и сильные порывы ветра, один человек погиб, пятеро пострадали, много населенных пунктов остались без электричества.

Фото: 82.mchs.gov.ru, видео: Miss Lana, kianews24, Руслан Алексеев