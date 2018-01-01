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"Здесь тебе не Твиттер, чтобы нести всякую пургу". Российский художник потроллил карикатурой Трампа

Сегодня, 13:50

Автор нарисовал президента США с птичкой, символизирующей соцсеть.

Трамп
Сергей Елкин карикатурой потроллил Дональда Трампа Reuters
Известный российский художник, архитектор Сергей Елкин нарисовал карикатуру с президентом США Дональдом Трампом после его встречи с главой РФ Владимиром Путиным.

На рисунке лидер Штатов запечатлен вместе с птичкой, символизирующей Twitter, работу автор опубликовал в своем аккаунте в соцсети.

На карикатуре запечатлено, что птичка говорит Трампу: "Здесь тебе не Твиттер, чтобы нести всякую пургу".

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Сергей Елкин карикатурой потроллил Дональда Трампа Скриншот с twitter.com/sergey_elkin

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин встречались в столице Финляндии Хельсинки 16 июля. Бывший глава американского Центрального разведывательного управления Джон Бреннан выразил мнение, что комментарии Трампа на пресс-конференции после встречи были имбецильны, а сам лидер Штатов полностью в кармане главы РФ.

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Теги:  
Сергей Елкин, Дональд Трамп, Владимир Путин, карикатура
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