Здійснити нездійснене — Canon кличе у подорож

Мандри збагачують наш внутрішній світ і дозволяють подивитися на те, що відбувається навколо, під іншим кутом — розслаблено, спокійно, без жодних очікувань чи упереджень.

Відкрити нові маршрути і здійснити заповітну мрію про подорож — ось що пропонує компанія Canon Україна, оголосивши конкурс Canon Summer Stories на кращу літню фотоісторію. Головний приз — 250 000 гривень на відпустку!

Ми впевнені, що ви знаєте куди відправитися і де відпочити. Але ось кілька ідей і цікавих напрямків, де ви точно закарбуєте вдалий кадр:

1) Побачити космічні кольори Полярного сяйва (Ісландія)

Полярне сяйво — магічне явище, що досліджувалося протягом віків, і лише на початку 20 сторіччя отримало наукове обґрунтування. Це зіткнення заряджених частинок сонячного вітру з елементами інших газів, в результаті чого й утворюються надзвичайної краси обриси і спалахи на небосхилі.

Щоб спостерігати це видовище, ми рекомендуємо відвідати півострів Снайфедльснес (Snæfellsns), що знаходиться у західній частині Ісландії. Окрім північного сяйва тут можна побачити різноманітні види птахів, що є цікавинкою для любителів фотополювань.

2) Розгадати загадку геогліфів Наски (Перу)

Минуле залишає по собі безліч нерозгаданих досі загадок. Одна із найтаємничіших місцин цивілізації інків — геогліфи Наски — розташована на відстані 450 км на південь від міста Ліма, столиці Перу. Геогліфи Наски — це однойменне плато, що вкрито гігантськими малюнками і лініями різних форм.

Плато вкрито химерними лініями, що простягаються на відстані 500 кв м, створюючи однорідні орнаменти — величезні малюнки тварин, птахів і комах. Досі невідомо хто, як і навіщо створив ці малюнки — саме тому сюди кожного року приїздить безліч туристів, щоб зафіксувати ці витвори древньої цивілізації і, можливо, знайти відповіді.

Canon

3) Погойдатися на хвилях на острові Кауаі (Гаваї)

Один із найбільших островів у США і найстаровинніший у Гавайського архіпелагу — Кауаі — райська місцина посеред Тихого океану. Ніжні бризи і білосніжний пісок дадуть змогу забути про усі справи і просто насолодитися красою навкруги. Тим, хто полюбляє поєднувати релакс з активним відпочинком, тут теж буде чим зайнятися. Наприклад, відправитися у походи до вулкану Ваіалеале (1569 м), покататися на конях і поплавати з маскою. На острові ви знайдете і освіжаючі водоспади, і скелясті береги і 100 річний маяк, що знаходиться на мисі Кілауеа (Kilauea) — найпівнічншій точці Кауаі.

4) Спіймати веселку в горах Чжан'є Данься (Китай)

Природний геопарк Чжан'є Данься, що розташований в 30 км від міста Чжан'є на північному заході провінції Ґаньсу, славиться своїми унікальними скелястими утвореннями, що є результатом руху тектонічних плит і взаємодії різних природних стихій — вітру і опадів. Різні за текстурою і формою, ці пагорби створюють різнокольорові ландшафти, що нагадують веселку.

Canon

Як дістатися цих місцин? Взяти участь у конкурсі Canon Summer Stories.

Умови дуже прості: необхідно сфотографувати цікавий і яскравий знімок про літо, завантажити кращу фотокартку, розказати невеличку історію про цю пам'ятну подію, отримати шанс на перемогу — 250 тисяч гривень на омріяну подорож у будь-який куточок світу.

Конкурс триває до 20 серпня 2017 року, а підсумки будуть оголошені після 1 жовтня 2017 року.

Усі роботи конкурсантів розміщені в спеціально створеній галереї. Детальні умови конкурсу представлені на сторінці https://www.canon.ua/summerstories/ .