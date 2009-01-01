Землян ждет уникальное солнечное затмение

Кольцеобразное солнечное затмение считается довольно редким.

Луна пройдет перед Солнцем. mirror.co.uk

26 февраля жителей Земли ожидает первое в 2017-м году уникальное солнечное затмение — кольцеобразное, то есть неполное.

Астрономы отмечают, что лучше всего затмение будет видно в средних и субтропических широтах Южного полушария Земли, в частности в Чили и Аргентине. А в северном полушарии в это время будет ночь, сообщает Liga.net со ссылкой на портал The Mirror.

Кольцеобразное солнечное затмение считается довольно редким. Природный спутник Земли Луна пройдет перед Солнцем. При этом образуется светящийся ободок — гало. Это явление можно увидеть на закате.

Затмение начнется в 16:53 по киевскому времени, но на территории Южной Америки. Пик затмения придется на точку с координатами 34,7˚ ю.ш. 31,2˚ з.д., продолжительность затмения — 44 секунды, ширина тени Луны на поверхности Земли — 31 км, пишет Новое время.

Визуально при кольцеобразном затмении Луна проходит по диску Солнца, но оказывается меньше Солнца в диаметре, и не может скрыть его полностью.

В максимальной фазе затмения Солнце закрывается Луной, но вокруг Луны видно яркое кольцо незакрытой части солнечного диска.

Во время кольцеобразного затмения солнечный ободок не дает проводить наблюдения короны и близлежащих звезд.

Напомним, в ночь на 11 февраля земляне наблюдали лунное полузатемнение, а позже над Землей пронесется уникальная зеленая комета.

фото: The Mirror.