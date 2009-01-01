Жатва скорби, или Почему падают самолёты

Авиация не обходится без происшествий, особенно когда речь идёт об испытательных полётах.
Производственный цикл любого КБ включает в себя обязательный этап лётных испытаний создаваемой авиационной техники. У антоновцев этим занимается специальное подразделение — лётно-испытательная и доводочная база (ЛИДБ), расположенная на аэродроме Гостомель под Киевом. Именно там всё, что было сконструировано и воплощено в металле, получает "путёвку в жизнь", являясь итогом тяжёлого и порой небезопасного труда лётчиков-испытателей.
Как это ни прискорбно, но авиация не обходится без лётных происшествий, особенно, когда речь идёт об испытательных полётах — такова природа вещей. Не миновала сия чаша и антоновское КБ. Чтобы охарактеризовать это явление, приведу цитату из ранее опубликованного: "Термин авиационное или лётное происшествие включает в себя целый спектр событий, возникающих в результате эксплуатации авиационной техники — от незначительной поломки воздушного судна до катастрофы. А причиной чаще всего является влияние человеческого фактора, обусловленного непрофессионализмом или недисциплинированностью членов лётных экипажей, персонала технических бригад и наземных служб организации и управления воздушным движением".
Статистика утверждает, что не менее 80% всех авиационных происшествий в мире являются следствием человеческого фактора. И только 20% выпадают на технические проблемы и наличие непреодолимых внешних причин, обусловленных, например, неблагоприятными погодными условиями. Возьму на себя смелость утверждать, что в антоновском КБ в совершении шести авиакатастроф, результатом которых стали семь потерянных самолётов и более сорока погибших членов лётных экипажей и служебных пассажиров, а также не менее десятка серьёзных аварий — на 100% виновником является вышеупомянутый человеческий фактор. Это значит — всё, что случилось в тех полётах, не должно было, не имело права произойти.
Как это было
1. 16 сентября 1964 года на аэродроме Гостомель при взлёте произошла катастрофа самолёта Ан-8РУ с двумя пороховыми ускорителями, установленными в хвостовой части фюзеляжа. После выруливания на исполнительный старт командир доложил руководителю полётов (РП) о том, что воздушные винты на упорах и экипаж к взлёту готов. На что РП попросил подождать, поскольку кинооператор на земле ещё не был готов вести съёмку. Через 15 минут РП разрешил взлёт и получил повторное подтверждение готовности, только информация о том, что воздушные винты на упорах, не прозвучала. В процессе разбега были включены пороховые ускорители, а сразу после отрыва, в соответствии с заданием, выключен левый двигатель. Однако воздушный винт этого двигателя автоматически не зафлюгировался и перешёл в режим авторотации, значительно увеличив тем самым лобовое сопротивление. Ввиду дефицита высоты и времени, экипаж не смог парировать стремительно нараставший крен и скольжение. На удалении 1850 метров от места старта самолёт столкнулся с землёй, разрушился и сгорел. Это была первая катастрофа в истории КБ. Тогда чудом уцелели его руководители, в том числе Генеральный конструктор Олег Антонов, находившиеся буквально в 20 метрах от места падения самолёта.
Наиболее вероятной причиной катастрофы явилось то, что после просьбы РП немного подождать, бортинженер снял воздушные винты с упора, а после получения разрешения на взлёт не поставил их снова на упор.
2. 21 декабря 1976 года в районе аэродрома Сеща под Брянском разбился самолёт Ан-22 военно-транспортной авиации. В состав штатного экипажа дополнительно входил инженер-экспериментатор — представитель КБ, составивший задание на полёт, целью которого был заме́р нагрузок в элементах системы управления самолётом. Выполнять режимы предстояло рядовым лётчикам, не имевшим понятия о методике лётных испытаний. В процессе неграмотно выполняемого режима, самолёт вошёл в глубокое скольжение. Пытаясь выправить ситуацию, командир энергично потянул штурвал на себя, что привело к перевороту на спину и падению самолёта.
3. 16 сентября 1991 года при взлёте с аэродрома Ленск потерпел катастрофу самолёт Ан-74, принадлежавший авиационному научно-техническому комплексу имени О.К.Антонова (так тогда именовалось наше КБ). По чьей-то прихоти в состав экипажа был включен лётчик из другого авиаотряда, до этого всю жизнь летавший на ближнемагистральном Ан-24 и только с равнинных аэродромов. Вот он и выполнял тот злополучный взлёт, используя методику, которую сам придумал и регулярно применял, несмотря на многочисленные замечания и выговоры. Эта методика противоречила требованиям руководства по лётной эксплуатации и была небезопасной, что и подтвердила катастрофа в Ленске. Заключалась она в ранней уборке закрылков на высоте гораздо меньше безопасной с одновременной отдачей штурвала от себя для создания пикирующего момента. Тем самым он добивался энергичного увеличения поступательной скорости, теряя при этом значительную часть набранной высоты. Это и сыграло роковую роль в условиях холмистой местности и кромешной темноты (взлёт выполнялся ночью). После выполнения опасных эволюций самолёт врезался в сопку прямо по курсу взлёта на удалении 4,5 км от ВПП. В результате преступного разгильдяйства погибли члены экипажа и служебные пассажиры — всего одиннадцать человек, находившихся на борту.
4. 13 октября 1992 года стал роковым днём для экипажа самолёта Ан-124, выполнявшего сертификационный испытательный полёт, включавший в себя несколько критических элементов, в числе которых — разгон до максимально допустимой скорости с одновременным отклонением руля направления на максимальны угол. Самолёт не выдержал чрезмерных нагрузок, возникших из-за несимметричного обтекания. В результате разрушения носовой части фюзеляжа появилась сильнейшая тряска и лавинообразные отказы систем самолёта. Повреждённый обломками двигатель №3 автоматически выключился, а увеличение режима работы двигателей №1 и №2 привело к помпажу двигателя №4, во входное устройство которого также попали обломки носового обтекателя. В кабине непрерывно работала световая и звуковая сигнализация о возникновении критического режима. Всё это вызвало запредельную психологическую нагрузку на экипаж, не сумевшему правильно оценить обстановку и вовремя покинуть обречённый самолёт, который упал в лес и сгорел в 40 километрах западней аэродрома Гостомель.
По мнению заслуженного лётчика-испытателя Владимира Терского, проведшего весь цикл заводских и государственных испытаний Ан-124, первопричиной катастрофы послужило неразумно составленное полётное задание, в которое "впихнули" несовместимые элементы. А командир в процессе выполнения задания не смог определить пределы дозволенного и вовремя прекратить выполнение опасного режима, который, по утверждению аэродинамической науки, вообще невозможно было реализовать.
5. В 1994 году наше КБ занималось эксплуатационными испытаниями в реальных условиях самолётов-пожарных Ан-32П, способных доставлять к очагам возгорания 8 тонн воды. Самолёты уже показали свою эффективность при тушении пожаров в Крыму. 28 июня два таких самолёта отправились на Пиренейский полуостров, где в то время бушевали многочисленные пожары, а уже 6 июля поступило сообщение о катастрофе самолёта, командиром которого был лётчик-испытатель Геннадий Братыщенко. Причиной катастрофы послужила его излишняя самоуверенность. Братыщенко при заходе на очаг, снизился до высоты бреющего полёта, а затем перевёл самолёт в набор вдоль горного склона, имеющего крутизну, которую он с баками полными воды преодолеть просто не мог! Самолёт потерял скорость и "свалился" прямо в огонь. А ведь ещё была возможность выбраться из западни, в которую командир загнал самолёт — надо было сбросить воду до того, как была потеряна скорость, но он этим шансом не воспользовался.
Приведу несколько строк, характеризующих этого человека, позаимствованных из книги "Лётный риск":
"…Братыщенко был хорошим парнем, но в авиации нет такой профессии. Ему не следовало идти в авиацию, ввиду отсутствия таких необходимых лётчику качеств, как дисциплинированность, выдержка, способность объективно оценивать ситуацию и свои возможности. Зато безрассудства было — хоть отбавляй. Чем ещё можно объяснить факт принятия решения на вылет из Батогая в Тикси 21 июня 1990 года, когда заранее было понятно, что топлива до посадки не хватит. Самолёт Ан-12 под его управлением приземлился аварийно в Тикси с пустыми топливными баками и остановившимися двигателями, получив значительные повреждения, а экипаж чудом остался жив. Уже тогда Братыщенко надо было отлучить от штурвала. Причём это было не первое его нарушение, различные проступки водились за ним и до, и после этого случая…
Выдающийся лётчик-испытатель Юрий Владимирович Курлин, возглавлявший экспедицию на Пиренеи, оправдывая Братыщенко, заявил в своём комментарии — катастрофа в Испании обусловлена человеческим фактором. Физическая и психологическая нагрузка на экипаж на тринадцатом часу работы оказалась чрезмерной. И это вызвало неадекватную реакцию командира, который отбросив осторожность и предусмотрительность смело пошёл на штурм того, чего просто не было видно. Не зная рельефа местности (!!!) экипаж попал в ловушку.
Однако Юрий Владимирович не упомянул о том, что он сам, находясь точно в таких же условиях, несколькими минутами ранее произвёл успешный сброс воды на этот очаг. Но он, в отличие от Братыщенко, проявил и осторожность и осмотрительность".
6. И наконец, о причинах катастрофы самолёта Ан-70, поставившей крест на весьма перспективном, опередившем время проекте.
10 февраля 1995 года примерно в 20 километрах северо-восточней аэродрома Гостомель произошло столкновение опытного самолёта Ан-70 №01-01, выполнявшего четвёртый испытательный полёт, с самолётом сопровождения Ан-72, командиром которого по иронии судьбы был вышеупомянутый Владимир Терский. В результате столкновения Ан-70 потерял значительную часть киля с рулём направления и потерпел катастрофу, а экипажу Ан-72 удалось посадить повреждённый самолёт, который был списан, как не подлежащий восстановлению. Споры вокруг этой трагедии не утихают до сих пор. Мнения разделились. Большинство сотрудников согласно с официальными выводами технической комиссии, в соответствии с которыми:
"… Столкновение произошло вследствие потери визуального контакта при выполнении маневров без ведения взаимного радиообмена и несвоевременных действий экипажей по его предотвращению".
Некоторые поддерживают позицию командира самолёта сопровождения, считающего, что примерно за полминуты до столкновения на самолёте Ан-70 по непонятным причинам произошло разрушение верхней части киля и обрыв верхней секции руля направления, в результате чего самолёт очень быстро потерял рабочую жидкость из гидравлических систем через повреждённые трубопроводы и стал полностью неуправляемым. Однако эта позиция вызывает большие сомнения. Вот один из комментариев по этому поводу:
"Совершенно необъяснимо, что могло послужить причиной столь серьёзных повреждений, ведь Ан-70 только начал летать, максимальных значений эксплуатационных скоростей не достигал и внешних повреждений не имел. Таким образом, это предположение можно отнести к разряду чрезвычайно маловероятных событий".
Если бы не ограниченный формат публикации, этот чудовищный перечень катастроф под рубрикой "Человеческий фактор" можно было продолжать бесконечно долго. Ну, например, ещё три самолёта Ан-124 "Руслан" из состава российских авиатранспортных компаний, два пассажирских самолёта Ан-140, самолёт Ан-148 Воронежского авиазавода. И так далее, и так далее, и так далее…
После прочтения этого материала возникает ощущение обречённости и желание больше никогда не подходить к самолёту, не правда ли… Однако поспешу успокоить огорчённого читателя. Авиация, несмотря ни на что, остаётся наименее опасным видом транспорта, значительно опережая по этому показателю все остальные. А от судьбы, как говорится, не уйдёшь…
Олег Коршунов, заслуженный штурман-испытатель СССР
фото: avia.pro