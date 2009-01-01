Жебривский сказал, что жизнедеятельность Авдеевки висит на волоске

В городе нет электроэнергии, на больницу ГосЧС поставили генератор, можно оказывать помощь, отметил глава Донецкой ОВГА.

Павел Жебривский УНИАН

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА)заявил, что послежизнедеятельность города висит на волоске, поскольку его питает только одна линия электроснабжения.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

В то же время чиновник подчеркнул, что из-за атаки населенный пункт остался без электроэнергии.

"Кроме боевых действий вопросы жизнедеятельности Авдеевки. Она практически висит на волоске. В Авдеевку есть четыре входа электроснабжения. Работали два, остальные два террористы не давали возможности сделать", — отметил собеседник.

По его словам, "один перебит, и фактически сегодня есть только одна линия питания, она идет на коксохим и Донецкую фильтровальную станцию". "Город без электроэнергии. Благодаря коксохиму мы поставляем тепло, оно доходит в 9-этажках до 6-7 этажи, в 14-этажки ставим насосы", — добавил Жебривский.

"На больницу ГосЧС поставили генератор, можно оказывать помощь. Если перебьют эту линию, угроза для жизни достаточно серьезна для жителей. Финансовые ресурсы у нас есть, но вопрос в доступе к восстановлению... Надеюсь, завтра-послезавтра мы подтянем генератор и, надеюсь, что нам дадут восстановить питание", — сказал глава ОВГА.

Ранее начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что утром 29 января в Авдеевке боевики обстреляли жилой сектор в районе ул. Заводской и Седова, были ранены два человека.