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Жена Кличко призналась, что пьет для похудения

Вчера, 22:38

По утрам Наталья любит пить смузи. 

Наталья Кличко
Наталье Кличко уже 44 года, но она отлично выглядит. Facebook.com
Жена мэра Киева Наталья Кличко рассказала своим подписчикам в Instagram, как ей удается поддерживать такую отличную форму.

По утрам Наталья любит пить смузи. И рецептом любимого напитка она поделилась в социальных сетях. Что правда, рассказ был на английском, но "Главред" перевел для своих читателей состав "чудо"-смузи.

Итак, для похудения жена Кличко пьет смузи из:

  • папайи,
  • клубники,
  • банана,
  • кокосового молока,
  • миндального масла.

Стоит отметить, что Натальи Кличко не ленится и заниматься спортом.

Ранее ученые посоветовали, как быстро похудеть с помощью кофе. Исследователи убеждены, что этот уникальный напиток обладает не только бодрящими свойствами.

Также ученые сообщали, что острые продукты питания помогут в борьбе с лишними килограммами, уменьшат потребление соли и нормализируют работу сердечно-сосудистой системы.
Теги:  
Наталья Кличко, похудение, смузи
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