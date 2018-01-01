Жена Кличко призналась, что пьет для похудения

По утрам Наталья любит пить смузи.

Наталье Кличко уже 44 года, но она отлично выглядит. Facebook.com

Жена мэра Киева Наталья Кличко рассказала своим подписчикам в Instagram, как ей удается поддерживать такую отличную форму.

По утрам Наталья любит пить смузи. И рецептом любимого напитка она поделилась в социальных сетях. Что правда, рассказ был на английском, но "Главред" перевел для своих читателей состав "чудо"-смузи.

Итак, для похудения жена Кличко пьет смузи из:

папайи,

клубники,

банана,

кокосового молока,

миндального масла.

Стоит отметить, что Натальи Кличко не ленится и заниматься спортом.

Ранее ученые посоветовали, как быстро похудеть с помощью кофе. Исследователи убеждены, что этот уникальный напиток обладает не только бодрящими свойствами.

Также ученые сообщали, что острые продукты питания помогут в борьбе с лишними килограммами, уменьшат потребление соли и нормализируют работу сердечно-сосудистой системы.