Жена первого главаря ЛНР считает, что его отравили

Бывшему лидеру "республики" стало плохо после того, как он выпил в кафе на встрече чашку кофе, отметила его супруга.
Об этом вдова рассказала российскому телеканалу Life.
По словам супруги, она считает, что бывшего лидера "республики" отравили.
"Накануне смерти Болотов встречался с двумя мужчинами в кафе "Красная машина" в здании Ледового дворца ЦСКА", — отметила собеседница.
После возвращения домой ему якобы через некоторое время стало плохо. "Он весь вечер повторял: "Зачем я выпил этот кофе?". На следующий день остался дома, сказал, что отлежится...", — добавила жена.
Потом та пошла в поликлинику, чтобы прикрепить экс-главаря псевдореспублики к медучреждению, а когда вернулась домой, обнаружила его в бессознательном состоянии, вызвала бригаду скорой помощи. К моменту приезда медиков Болотов уже был мертв, его тело отправили на экспертизу в судебный морг.
"Он на свое здоровье особо никогда не жаловался, и мы никогда не обращались в медицинское учреждение ни здесь, ни там. Только иногда он говорил, что сердце покалывает... Сразу после случившегося у меня возникло подозрение, что его отравили", — сказала вдова.
Напомним, о смерти Валерия Болотова, который жил в России, 27 января сообщил "экс-премьер" самопровозглашенной ДНР Александр Бородай, но не назвал причины кончины бывшего главаря террористической ЛНР.