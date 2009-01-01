Бывшему лидеру "республики" стало плохо после того, как он выпил в кафе на встрече чашку кофе, отметила его супруга.

Валерий Болотов Reuters

Жена первого главаря террористической ЛНРЕлена заявила, что он умер вскоре после того, как в одном из кафе Москвы на деловой встрече выпил чашку кофе.

Об этом вдова рассказала российскому телеканалу Life.

По словам супруги, она считает, что бывшего лидера "республики" отравили.

"Накануне смерти Болотов встречался с двумя мужчинами в кафе "Красная машина" в здании Ледового дворца ЦСКА", — отметила собеседница.

После возвращения домой ему якобы через некоторое время стало плохо. "Он весь вечер повторял: "Зачем я выпил этот кофе?". На следующий день остался дома, сказал, что отлежится...", — добавила жена.

Потом та пошла в поликлинику, чтобы прикрепить экс-главаря псевдореспублики к медучреждению, а когда вернулась домой, обнаружила его в бессознательном состоянии, вызвала бригаду скорой помощи. К моменту приезда медиков Болотов уже был мертв, его тело отправили на экспертизу в судебный морг.

"Он на свое здоровье особо никогда не жаловался, и мы никогда не обращались в медицинское учреждение ни здесь, ни там. Только иногда он говорил, что сердце покалывает... Сразу после случившегося у меня возникло подозрение, что его отравили", — сказала вдова.

Напомним, о смерти Валерия Болотова, который жил в России, 27 января сообщил "экс-премьер" самопровозглашенной ДНР Александр Бородай, но не назвал причины кончины бывшего главаря террористической ЛНР.