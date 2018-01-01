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Жених Ляшко козыряет обручальным кольцом накануне свадьбы: видео

Сегодня, 20:21

Нардеп заявил, что отправится под венец в начале лета.

Ляшко
Олег Ляшко похвастался обручальным кольцом Скриншот из видео
Народный депутат, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко во время парламентского брифинга не упустил возможности похвастаться обручальным кольцом, которое он надел в преддверии скорого бракосочетания.

"Кстати, кольцо видите? Готовимся к свадьбе. 2-го июня. Впервые за 20 лет одел кольцо", - сказал нардеп журналистам. Видео главный радикал опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам Ляшко, со своей гражданской супругой Роситой Сайранен они сочетаются официальным браком 2 июня текущего года.

Напомним, ранее Олег Ляшко опубликовал в соцсети видео, как делает предложение Росите, с которой он воспитывает 16-летнюю дочь Владу. Он сознался, что на необходимости брака настояла его гражданская жена.
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Олег Ляшко, Росита Сайранен, свадьба, кольцо, брифинг
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