Жертвы холодов: на Львовщине умерли 4 человека

На территории Украины в связи с непогодой функционирует свыше 3 тыс. 500 пунктов обогрева.

На территорию Украины пришли снегопады и крепкие морозы. В результате чего на Львовщине от переохлаждения умерли четыре человека.

Об этом на заседании межведомственного оперативного штаба сообщил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский, сообщает канал "112 Украина".

По его словам, в целом с жалобами на переохлаждение и обморожение в больницы уже обратились полсотни украинцев.

"Больше всего переохлажденных сегодня в Волынской и Закарпатской областей. Но мы располагаем данными только по 6 областях. Еще не все западные области предоставили нам информацию", — говорит Линчевский.

Между тем, как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на территории Украины в связи с непогодой функционирует свыше 3 тыс. 500 пунктов обогрева.

По словам главы ГСЧС Николая Чечеткина, в течение 4-6 января спасатели вытащили из снежных заносов 140 автомобилей, в которых находилось 190 человек. В области работает свыше 3500 пунктов обогрева, в которых получили помощь более 20 тыс. граждан. Служба спасения развернула более 100 мобильных пунктов.

Чечеткин также призвал водителей не выезжать на автомобилях на дальние расстояния. "Я обращаюсь к водителям с просьбой воздержаться от пользования собственным авто и поездок на дальние расстояния. Все службы круглосуточно работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию", — отметил он.

По данным Укргидрометцентра, в течение 6-8 января на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей ожидаются сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25–30 см, на Одесщине и Николаевщине до 35 см, сильные продолжительные метели, снежные заносы.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что 6 января циклон с юго-запада Европы "выскочит" на юг и восток Украины, он принесет существенное осложнение погодных условий.

видео: 112 Украина