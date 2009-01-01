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ЖеСвиШулявка: в Сети троллят обрушение Шулявского путепровода

Сегодня, 12:27
Шулявка, мост < >
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1 / 11 (Соцсети)

Пользователи соцсетей не могли обойти виманием конфуз главы города и создали ряд забавных фотожаб.

Шулявка, мост
Соцсети
Обрушение моста Шулявского путепровода в Киеве вызвало шквал эмоций у пользователей соцсетей.

Больше всего конечно же досталось столичному градоначальнику Виталию Кличку и его фразе, мост, мол, "устал".

Пользователи соцсетей не могли обойти вниманием новый конфуз главы города и создали ряд забавных фотожаб о главном киевском событии последних дней. Они вспомнили фразу первого президента РФ Бориса Ельцина "я устал, я ухожу" и начали рисовать Ждуна возле обломков разрушенной части путепровода.

 

Напомним, в день св.Валентина в Сети потроллили Путина.

Теги:  
Кличко, Сеть, троллинг, обрушение, Шулявский путепровод, мост
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