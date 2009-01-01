ЖеСвиШулявка: в Сети троллят обрушение Шулявского путепровода

Пользователи соцсетей не могли обойти виманием конфуз главы города и создали ряд забавных фотожаб.
Больше всего конечно же досталось столичному градоначальнику Виталию Кличку и его фразе, мост, мол, "устал".
Пользователи соцсетей не могли обойти вниманием новый конфуз главы города и создали ряд забавных фотожаб о главном киевском событии последних дней. Они вспомнили фразу первого президента РФ Бориса Ельцина "я устал, я ухожу" и начали рисовать Ждуна возле обломков разрушенной части путепровода.