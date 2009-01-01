Жители курортного города возмущены беспределом "морпехов" ДНР — разведка

Действия наемников вызвали возмущение местных жителей, ведь их основной заработок зависит именно от курортников.

doroga.ua оккупированной территории Донбасса подразделения боевиков передислоцировались в курортный поселок Седово, что вызвало возмущение у местных жителей.

Об этом сообщили в ГУ разведки Минобороны Украины в Facebook.

"Занятие передислоцированными подразделениями 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК в поселке Седово территорий, на которых в летний период традиционно размещались отдыхающие, существенно ограничивает количество их прибытия", — говорится в сообщении.

По данным ГУР, действия наемников вызвали возмущение местных жителей, ведь их основной заработок зависит именно от курортников.

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