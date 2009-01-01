Жители оккупированного села под Мариуполем требуют освободить их от боевиков — ОБСЕ

В селе Пикузы местные жители просят немедленно отвести вооруженных людей и наладить газоснабжение.
Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ на своем сайте.
"Жители Пикуз передали СММ листа, который также был адресован администрации Новоазовского района, Организации Объединенных Наций и Международному комитету Красного Креста. Письмо содержит требование немедленно отвести вооруженных мужчин и вооружение от жилых районов села", — говорится в сообщении.
К тому же селяне рассказали в письме о нехватке газоснабжения и других трудностях, с которыми сталкиваются.
В свою очередь команда наблюдателей ОБСЕ подтвердила, что видела в селе двух вооруженных мужчин.
Ранее в ОБСЕ отмечали, что новая агрессия на Донбассе может вспыхнуть в любой момент.