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Жители поселка под Горловкой, звоня копам, попадают в ДНР

Сегодня, 09:22

Для обращений из Новолуганского выделены отдельные телефонные линии, отметил Аброськин.

Боевик ДНР
Боевик ДНР, иллюстрация Reuters
Жители поселка Новолуганское Донецкой области, который находится под захваченной боевиками Горловкой, во время звонков на номер полиции — 102 — попадают в самопровозглашенную ДНР.

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ГУ Нацполиции в регионе Вячеслав Аброськин.

По его данным, в "Укртелекоме" говорят, что пока это исправить технически невозможно.

"Полицейские распространяют информацию среди жителей, что для обращений из Новолуганского выделены отдельные телефонные линии", — отметил начальник.

Ранее заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука Украины выразил мнение, что страна может вернуть под свой контроль захваченные территории Донбасса в 2017-м году.

Теги:  
Донбасс, ДНР, полиция, Горловка, Новолуганское, Аброськин
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