Жители поселка под Горловкой, звоня копам, попадают в ДНР

Для обращений из Новолуганского выделены отдельные телефонные линии, отметил Аброськин.
Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ГУ Нацполиции в регионе Вячеслав Аброськин.
По его данным, в "Укртелекоме" говорят, что пока это исправить технически невозможно.
"Полицейские распространяют информацию среди жителей, что для обращений из Новолуганского выделены отдельные телефонные линии", — отметил начальник.
Ранее заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука Украины выразил мнение, что страна может вернуть под свой контроль захваченные территории Донбасса в 2017-м году.