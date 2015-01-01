Жители поселка под Горловкой, звоня копам, попадают в ДНР

Для обращений из Новолуганского выделены отдельные телефонные линии, отметил Аброськин.

Боевик ДНР, иллюстрация Reuters

Жители поселка Новолуганское Донецкой области, который находится под, во время звонков на номер полиции — 102 — попадают в

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ГУ Нацполиции в регионе Вячеслав Аброськин.

По его данным, в "Укртелекоме" говорят, что пока это исправить технически невозможно.

"Полицейские распространяют информацию среди жителей, что для обращений из Новолуганского выделены отдельные телефонные линии", — отметил начальник.

Ранее заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука Украины выразил мнение, что страна может вернуть под свой контроль захваченные территории Донбасса в 2017-м году.