Жители Земли смогут наблюдать тройное явление: суперлуние, "голубая Луна" и затмение, фото, видео

Астрологи и эзотерики считают суперлуние опасным и наполненым сверхсложными эмоциями у людей.

Суперлуние в Санк-Петербурге. Reuters

Сегодня, 31 января, после 14:00 в течение трех часов жители земли смогут наблюдать одно из самых ярких астрономических явлений — зимнее суперлуние.

Эксперты говорят, что такое тройное явление одновременно можно увидеть очень редко: суперлуние, "голубая Луна" и лунное затмение.

Ученые не видят в затмении ничего экстраординарного, а вот астрологи предостерегают, что сегодняшний день опасен и может повлечь за собой плохие события в феврале, сообщает ТСН.

В обсерватории университета Шевченко рассказывают, что интересные астрономические явления случаются уже второй раз за январь. 2-го числа луна была даже ближе, но теперь она будет еще и затемненный.

"То, что он подходит и затмение – действительно бывает нечасто, несколько раз в год. Это совпало так, когда она близко от Земли попадает в густую тень земную", — рассказал старший научный сотрудник Анатолий Казанцев. Ученые настаивают, что это вполне ординарное событие, и призывают сохранять спокойствие.

Астрологи и эзотерики считают это время опасным и наполненым сверхсложными эмоциями.

По их мнению, у людей могут быть нервные срывы, много ссор и негатива в семье и на работе.

"Энергии, к сожалению, отрицательные начинают доминировать над положительными, нарушается гармония и равновесие. В этот день следует быть крайне осторожным, защищать свое жилье и свой сон", — утверждает эзотерик Симона Бородина. Она советует пить святую воду, носить амулеты, слушать классическую музыку, а день провести максимально пассивно, иначе будто бы возможны негативные последствия в феврале – болезни, проблемы, споры, развод и тому подобное.

Врачи же просят в этот день всех особо впечатлительных следить за своим здоровьем – прежде всего психическим. "Люди настраивают себя на негатив, будет плохое настроение, плохой день, тяжелое состояние, все ухудшится. Хандра проходит за день, если это продолжается дольше, то такую проблему должен решить специалист", - предупреждает терапевт Ангелина Мороз.

Между тем, простые люди преимущественно явления не боятся и готовят фотоаппараты, чтобы снимать необычную Луну. Название "голубой" у нее из народа – на самом деле она будет темно-красного цвета.

Затмение будет лучше всего его будет видно в России, Австралии, Восточной Азии и США. А его отблеск можно увидеть и в Украине, хотя и не везде. В Киеве можно будет понаблюдать в течение 20 минут с 16:50 до 17:10, и далее на Восток, почти час – ближе к оккупированным территориям, но для этого надо забраться повыше – на крышу или верхние этажи зданий.

Как известно, последний раз сразу три астрономических явления произошли 30 декабря 1982 года для восточного полушария и 31 марта 1866 года для западной.