Живая Барби: девушка из Праги изуродовала себя в погоне за внешностью куклы

Девушка с 16 лет трансформирует лицо и фигуру.

18-летняя жительница Праги, Чехия, Габриэла Жирачкова тратит ежемесячно тысячи евро, чтобы быть похожей на куклу Барби.

Девушка начала свою трансформацию в 16 лет, тогда она нарастила волосы и ресницы, сделала татуаж и увеличила губы, сообщает The Sun.

Когда девушка достигла совершеннолетия, она легла под нож хирурга и изменила своей третий естественный размер груди на седьмой. Родители Жирачковой потратили на это 4,5 тысячи долларов.

Однако на этом чешка останавливаться даже не думает. В погоне за "идеалом" девушка планирует удалить несколько ребер, вставить ягодичные импланты и еще больше увеличить грудь.

Увлечение Габриэллы куклами Барби началось еще с детства, сейчас у нее в коллекции около 300 пластиковых красоток.

"С детства меня вдохновляют не только куклы, но и "живые" Барби. Я не верю в естественность, сейчас ее нет нигде", — заявила Габриэла.

Девушка добавила, что ежедневно она тратит около четырех часов на сборы: "Жить с моей внешностью непросто. Мое тело требует огромных финансовых, физических и ментальных затрат", — рассказала она.

На негативные комментарии в социальных сетях девушка отвечает, что только с такими лицом и фигурой она может чувствовать себя уверенно и не призывает своих подписчиков копировать ее образ жизни.